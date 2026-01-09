'Öğrencileri dersten çıkarıp evinde temizlik yaptırdı' iddiası: Öğretmen gözaltına alındı!

İzmir’in Bornova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde yaşandığı öne sürülen olay kamuoyunda tepki yarattı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.’nin, yaşları 16 olan 6 kız öğrenciyi ders saatleri içinde okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında okuldan çıkararak evinde çalıştırdığı iddiası üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova’da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre öğretmen D.T., Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi ders saatleri içerisinde okuldan çıkardı.

'ÖĞRENCİLERE EVİNDE TEMİZLİK YAPTIRDI' İDDİASI

Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş alanı dışında kalan bir noktadan özel bir araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü. Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan iddialara göre öğrenciler, gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı.

Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri, ardından kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndükleri belirtildi.

Velilerin şikayeti üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, sosyal medya ve basında yer alan iddialar üzerine öğretmen D.T. hakkında “insan ticareti” suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialara ilişkin ”İnsan ticareti” suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştır.” denildi.