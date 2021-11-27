Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'taki kaza, Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi.
İddialara göre, Y.C. kontrolündeki öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
10 ÖĞRENCİ YARALANDI
İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışa minibüsün özel bir kolejden Karahallı ilçesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.
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