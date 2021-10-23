AKP'den 'erken seçim' açıklaması

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:40

AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı "Teşkilat Akademisi" eğitimleri kapsamında Kars'ta bulunan AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erken seçim iddialrına yanıt veren Ataş, ''Bu eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye, hayır biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecinde sahalara arzu ettiğimiz şekilde inemedik, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de seçim haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Şu anda gündemimizde bir seçim yok'' dedi.

'SEÇİME İHTİYACI YOK'

Ataş, ''Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok. İnşallah 2023 yılında gelecek 100 yılı şekillendirecek en önemli eşiği aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olacağız'' ifadelerini kullandı.