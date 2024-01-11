Öğrencinin payına günlük 66 TL

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:00

Üniversiteli gençler, hayat pahalılığı nedeniyle büyük bir çıkmazın içinde. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) öğrencilere verdiği kredi/burs miktarı yeni yılda aylık 2 bin TL olarak açıklandı. Sadece 750 TL artırılan bu yeni miktarın TÜİK enflasyon verisinin bile altında kalması ise dikkat çeken başka bir konu oldu. Gençler, bir günü 66 TL’ye geçirmek zorunda kalmak anlamına gelen bu miktara tepkili.

Cumhuriyet’e konuşan “Barınamıyoruz Hareketi”nden Demir Karabacak, 2018’den önce KYK ödemelerinin asgari ücretin üçte birine denk geldiğini belirterek “Son asgari ücrete oranı neredeyse yüzde 10’a düştü. Öğrencilerin alım gücü de düştü. Öğrencilerin 10’da 1’i burs, 10’da 9’u kredi alıyor” dedi. Demir, “Bakanlığın bütçesinde yer alan bir aylık reklam tanıtım bütçesiyle tüm kredileri bursa çevirebilirler” ifadelerini kullandı.

‘BİZE REVA GÖRÜLEN BU MU’



İsmini vermek istemeyen bir üniversite öğrencisi ise “Eve çıkmak ya da özel yurtta kalmamız imkânsız. KYK yurtlarının kapasitesi yeterli değil. Okurken çalışmak zorunda kalıyoruz. Yurtlarda sık sık zehirlenme vakaları gündeme geliyor. Yatakhanelerde tahtakurusu gibi sorunların da yaşandığını duyduk. Bir arkadaşımız bakımsız asansörün düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük 66 TL ile bir öğün yemek bile yiyemiyorken nasıl geçinmemizi bekliyorlar? Bize reva görülen bu mu” dedi.

66 TL İLE GÜNLÜK NE YAPILABİLİR?



Otobüs bileti (çift yön-indirimli): 36 TL. Yemekhanede bir öğün: 15 TL. Barınma, hijyen, okul araç gereçleri, kültürel aktiviteler için geriye kalan: 15 TL.