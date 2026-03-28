Öğrencisi olmayan okula öğretmen atanması yapıldı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yapımı tamamlanan Acıpayam İlkokulu'na, henüz öğrencisi bulunmamasına rağmen 6 öğretmen atandığı iddia edildi. Atanan öğretmenlerin farklı okullarda görevlendirildiği ve okulda eğitim-öğretimin hâlâ başlamadığının öne sürülerek yetkililerden atamaların yeniden değerlendirilmesi ve okulun planlı şekilde eğitime hazırlanması talep edildi.

"ORTADA CİDDİ BİR SORUN VAR"

Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şube Başkanı Gökhan Okulu, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Acıpayam’da bulunan bu okulumuzun inşaatı yaz aylarında tamamlanarak teslim edildi. Aralık ayında ise başka bir ilçeden bir arkadaşımız bu okula kurucu müdür olarak atandı ve görevine başladı. Fakat burada dikkati çeken bir durum söz konusu. Okul açıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, bu okulda henüz öğrenci bulunmadığını ve bu nedenle il içi sıra tayinleriyle öğretmen ataması yapılması gerektiğini ilettik. Ancak müdürlük, okulun il içi mazeret tayinlerine açılacağı yönünde yanıt verdi. Bunun ardından ocak ayındaki mazeret tayini sürecinde bu okula 6 öğretmen atandı. Bunların 4'ü sınıf öğretmeni, biri İngilizce öğretmeni, biri ise okul öncesi öğretmenidir. Ancak bu 6 öğretmenden 5'i, il içi atama yapılacağı belirtilmesine rağmen il dışı mazeret tayini kapsamında atanmıştır.

Bu atamaların Ek-5 düzenlemesi kapsamında yapıldığı görülmektedir. Ancak ortada ciddi bir sorun vardır, bu okulda henüz öğrenci bulunmamaktadır. Öğrencisi olmayan bir okula öğretmen ataması yapılıyor. Bu atamaların hangi kriterlere göre ve nasıl gerçekleştirildiği konusu soru işaretleri doğurmaktadır. Biz bu atamaların iptal edilmesini talep ettik. Ancak bunu isterken atanan öğretmenlerin hak kaybı yaşamamasını da özellikle vurguladık. Bu öğretmenlerin il veya ilçe emrine alınabileceğini ifade ettik. Buna rağmen talebimize herhangi bir yanıt verilmedi.

"ÖĞRENCİ KAYIT BÖLGESİ VE SÜRECİ MART AYINDA BELİRLENMİŞ"

Bunun üzerine Acıpayam İlkokuluna başvurarak okulun öğrenci sayısını sorduk. Ancak bize, bu bilgiyi paylaşma yetkilerinin olmadığı yönünde bir cevap verildi. Daha sonra öğrendik ki, 13-15 Mart tarihleri arasında bu okulun kayıt bölgesi sınırları oluşturulmuş. Yani öğretmen atamaları ocak ayında yapılırken, öğrenci kayıt bölgesi ve süreci Mart ayında belirlenmiş. 27 Mart itibarıyla ise farklı okullardan 9 adet 1. sınıf öğrencisinin nakil yoluyla bu okula alınmaya başlandığı bilgisine ulaştık. Ancak buna rağmen okulda hâlâ eğitim-öğretim başlamış değil. Çünkü atanan 6 öğretmen şu anda Acıpayam’daki farklı okullarda görevlendirme kapsamında çalışmaktadır.

"OKULUN EĞİTİME BAŞLAMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI"

Burada şunu merak ediyoruz? Eğer bu okulda öğretmen ihtiyacı varsa öğrenciler nerede? Eğer öğrenciler varsa öğretmenler neden başka okullarda görev yapıyor? Durum, Nasrettin Hoca’nın 'Kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede?' sözünü hatırlatmaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesini, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. İlçe genelinde norm fazlası öğretmenler varken bu okula planlı bir şekilde atama yapılmalı, okulun kadrosu sağlıklı biçimde oluşturulmalıdır. Gerekirse il içi sıra tayinleriyle bu atamalar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bu okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla, Eylül ayında tam teşekküllü şekilde eğitime başlaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Kurucu müdür atanmasını anlayabiliyoruz ancak öğrencisi olmayan bir okula öğretmen atanmasını anlamıyoruz."