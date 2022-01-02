Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

02 Ocak 2022 Pazar, 17:00

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da Hasan İsmail Hikmet adlı öğrencisinin silahlı saldırısıyla hayata veda etmesinin üstünden 3 yıl geçti.



Sevenleri Şenel'i anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda toplandı.

Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar, Çankaya Üniversitesi'ndeki mesai arkadaşları, hocaları, arkadaşları ve akrabalarının katıldığı anma etkinliğinde, Şenel'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

CEREN DAMAR'IN BABASINDAN AÇIKLAMA

Mustafa Damar, tören sonrası yaptığı açıklamada, kızının katilinin ailesi ve avukatının, yargılama sürecindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Baba Damar, "Bu ülke, hak için, adalet için, çalışanın hakkını korumak için ve emeği korumak için canını feda eden bir Ceren gördü. Bu ülkenin yasalarına sıkı sıkıya sahip çıkan bir Ceren gördü ve şükür ki Ceren'e sahip olan, Ceren'e sahip çıkan milyonlar gördü" diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu, kızıyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Mustafa Damar, "Çünkü biz onu öyle yetiştirdik, haksızlıkların karşısında dimdik durmasını hep tavsiye ettik, öğütledik ve ona o şekilde örnek olmaya çalıştık ve o da o uğurda canını feda etti. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz düşüncesiyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019'da tez danışmanı Cener Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitmişti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla öldürmüştü.

Gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak 2019'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Hikmet hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat'ta sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.