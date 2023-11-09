Öğrencisini darbeden öğretmen hakkında karar!
Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darbeden öğretmen ile mağdur öğrencinin ağabeyi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde edebiyat öğretmeni M.Ş.B'nin sınıftaki öğrencisi Y.E'nin kafasına kitapla vurarak darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmen ile öğrencinin ağabeyi İ.E. gözaltına alındı.
Olaya ilişkin yapılan araştırmada, öğretmen M.Ş.B'nin dersinde öğrencisi Y.E'yi müzik dinlemesi üzerine uyardığı, yaşanan tartışma sonrası kitapla kafasına vurarak darbettiği, olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi İ.E'nin de kardeşiyle okula giderek darbettiği öğretmenin sol el bileğinde kırık oluştuğu belirlendi.
Haklarında müşteki şüpheli olarak işlem yapılan M.Ş.B. ile İ.E, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Birbirinden şikayetçi olmayan M.Ş.B. ve İ.E, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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