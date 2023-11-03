Sivas'ta kan donduran olay... Sokakta saçından tuttuğu kadını sürükleyip, darbetti

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:12

Sivas'ta dün akşam saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KONSERVE ATARAK ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Görüntülerde; elinde bıçak olduğu görülen kişinin, kadını saçından tutarak sürükleyip, tekme- tokat atması, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı yurttaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, yurttaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Öte yandan, darbedilen kadının, 'yardım edin ne olur' diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.