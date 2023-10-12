Öğrencisini istismar eden voleybol antrenörü tutuklandı!

İstanbul Silivri’de kız öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan voleybol antrenörü emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:51
Öğrencisini istismar eden voleybol antrenörü tutuklandı!
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İstanbul Silivri’de kız öğrencisini istismar ettiği iddia edilen U.T. isimli erkek dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı. Kayıtta öğrencinin “Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi” dediği, U.T.’nin ise “Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak” dediği duyuluyor.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan U.T. cezaevine gönderildi.


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