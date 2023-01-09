Öğretim görevlisi, öğrencisine 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:48

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:48

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sanat Tarihi bölümü öğrencisi A.B’nin iddiasına göre geçtiğimiz yıl 6 Ağustos'ta sınıf arkadaşları ve Gümüş'le birlikte kazı çalışması için Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’ne gitti.

Gazete Duvar’dan Esma Turan’ın haberine göre, kazıya iki günlük ara verilince genç kadının arkadaşları evlerine döndü. A.B. ise kalacak yeri olmadığı için Gümüş ile öğrencilere tahsis edilen kazı evinde konaklamak zorunda kaldı. A.B. urada Gümüş’ün cinsel saldırısına maruz kaldı.

'KİMSE İNANMAYACAK' DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın ardından iddiaya göre, A.B, kendisine kimsenin inanmayacağını düşünerek şikayetçi olmadı. Ancak 29 Aralık’ta yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldıktan sonra karakola giderek Şahin Gümüş’ten şikayetçi oldu. Genç kadının ifadesinin alınmasının ardından dosya savcılığa gönderildi.

Şahin Gümüş, 2 Ocak Pazartesi günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen Şahin Gümüş, Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan üniversite yönetiminin de Şahin Gümüş hakkında soruşturma açtığı ve uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.