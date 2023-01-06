Sakarya Üniversitesi'den gençlere yönelik rapor: Önlerini göremiyorlar

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Geçen yıl Sakarya Üniversitesi’nde ve Sakarya’daki beş lisede okuyan 717 kişiyle hazırlanan raporda, bazı ayrıntılar paylaşıldı. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da genç kızların eğitime devam edemediği, işçiliğe ya da evliliğe yönlendirildiği vurgulandı. Katılımcıların yüzde 49.5’i geleceğe dair umutlu, yüzde 18.4’ü umutsuz, yüzde 32.1’i ise kararsız. İş bulma konusunda sorun yaşayacağını düşünenler yüzde 41.5.

Yüzde 39.1 mutlu olmadığını vurgularken, endişelendiren sorunlar ise sırasıyla yüzde 61.4 ile ekonomik, yüzde 39.7 ile eğitim, yüzde 26.3 ile güvenlik, yüzde 20.8 ile çevre ve yüzde 22.7 ile sosyal ilişkiler konusundaki sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 80.3’ü yabancılardan rahatsız olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 72’si ekonomik, yüzde 16.6’sı dini, yüzde 15.2’si ailevi, yüzde 32.8 ise kendini gerçekleştirme konusunda kaygı taşıdığını vurguladı.