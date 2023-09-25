Öğretim görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer kansere yenik düştü

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer; uzun süredir verdiği kanserle mücadelesini kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:32
Öğretim görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer kansere yenik düştü
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer için taziye mesajı yayınladı.

Rektör Aktekin mesajında; “Üniversitemiz Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer vefat etmiştir. Üniversitemizin kıymetli bir personelini kaybetmiş olmanın derin teessürü içerisindeyiz. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve NEVÜ camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kencer’in cenazesi Kayseri Hulusi Akar Cami’nden kaldırılacak.


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Tuğçe Çetinkaya Kencer Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

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