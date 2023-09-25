Öğretim görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer kansere yenik düştü
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer; uzun süredir verdiği kanserle mücadelesini kaybetti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer için taziye mesajı yayınladı.
Rektör Aktekin mesajında; “Üniversitemiz Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğçe Çetinkaya Kencer vefat etmiştir. Üniversitemizin kıymetli bir personelini kaybetmiş olmanın derin teessürü içerisindeyiz. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve NEVÜ camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kencer’in cenazesi Kayseri Hulusi Akar Cami’nden kaldırılacak.
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