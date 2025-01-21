Öğretim üyesinin feci ölümü... Asansör boşluğuna düştü, hayatını kaybetti

Eskişehir’de asansör boşluğuna düşen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretim üyesinin feci ölümü... Asansör boşluğuna düştü, hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:30

Olay, Eskişehir'de dün gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; ESTÜ’de görev yapan Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, bir kaza sonucunda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ateş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir #asansör boşluğu #öğretim üyesi

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