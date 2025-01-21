Öğretim üyesinin feci ölümü... Asansör boşluğuna düştü, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:30

Olay, Eskişehir'de dün gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; ESTÜ’de görev yapan Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, bir kaza sonucunda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ateş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.