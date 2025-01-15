Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü!
Kütahya'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41) hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti.
Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Muhtar Pekin’in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Etiketler: #Kütahya #asansör boşluğu #asansör #muhtar
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!