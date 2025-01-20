Asansör boşluğuna düşen işçiden 9 gün sonra acı haber

Osmaniye'de inşaat halindeki binanın 5’inci katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen Ali Çar (37), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen işçiden 9 gün sonra acı haber
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:54

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nda 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, inşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Etiketler: #osmaniye #İşçi

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