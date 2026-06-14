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Öğretmen annelerinden Ankara'daki polis müdahalesine tepki: 'Bu reva mı bize?'

Öğretmen annelerinden Ankara'daki polis müdahalesine tepki: 'Bu reva mı bize?'

14.06.2026 15:52:00
Güncellenme:
ANKA
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Öğretmen annelerinden Ankara'daki polis müdahalesine tepki: 'Bu reva mı bize?'

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin anneleri, polis müdahalesinin ardından yaşadıklarını anlattı. Müdahale sırasında polisin kendilerini ve öğretmenleri yerlerde sürüklediğini belirten anneler, "Anne olarak biz bunu hak etmedik. Bu reva mı bize?" diye isyan etti.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten 1611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenler, bugün saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM Çankaya Kapısı'na yürüyeceklerini duyurmuştu.

Eylem öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaklaşık 15 çevik kuvvet otobüsünün bulunduğu ve alanda toplanmaya izin verilmediği öğrenildi.

"EYLEMİNİZ KANUNA AYKIRI"

Emniyet görevlileri, Güvenpark'ta bir araya gelen öğretmenlerin eyleminin "kanuna aykırı" olduğunu belirterek, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Öğretmenler ise "seslerini duyurmak için bulundukları alandan ayrılmayacaklarını" ifade etti. Bunun üzerine emniyet güçleri, grubun etrafını çevirdi.

Öğretmenler, yanında getirdikleri zili çalarak "Öğretmenler burada, Yusuf Tekin nerede", "Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın", "Korkumuz yok, hakkımızı almadan geri dönüş yok" sloganları attı. 

40 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, mülakat mağduru öğretmenler, özel sektör öğretmenleri ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltı sırasında, bazı öğretmenlere, yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü. Ayrıca, müdahale esnasında polis, basının görüntü almasını engellemek amacıyla kalkanlarını kaldırdı. 

Gözaltına alınmayan diğer öğretmenler, polisin, Sakarya Caddesi'nde açıklama yapmaya izin verildiğini belirterek, grubu yönlendirdi. Güvenpark Meydanı'na gelindiği sırada yeniden yaşanan arbede sırasında bazı öğretmenler daha gözaltına alındı.  

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"YUSUF TEKİN DUYSUN ARTIK, YETER"

Çocuklarına destek için gelen bazı anneler de polis müdahalesiyle karşılaştı. Öğretmenlerin anneleri, yaşadıkları süreci anlattı.

Polisin müdahalesi sonucu arada kaldığını, kolunun çizildiğini ve alnının şiştiğini belirten anne Nuray Topuz, "Ben kızlarımın hakkını almak için gelmiştim Ankara'ya. Müdahaleye uğradım işte. Ellerim, kollarım, alnım hep şey oldu... Ne diyebilirim ki? Kızlarımın haklarını vermiyorlar. Mülakat mağduru yaptılar. Ne diyebilirim? Yusuf Tekin duysun artık, yeter. Bunca insanın hakkını neden böyle gasp ediyorlar? Ne diyebilirim? Ne diyeyim? Ben çocuklarım için geldim. Kaç seneden beri uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Emekleri yok, yok oldu. Emekler gitti" dedi.

Anne Fatma Sarıçiçek ise, öğretmen kızının hakkı için 2 senedir mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bize Bülent Çiftçi, 'Kapım açık, buyurun gelin' dedi. Bizi yerlerde sürüklemek hak mıydı? Yerlerde sürüklendik. Kızların, öğretmenlerin hak ettiği bu muydu? Bizler torpil istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Kızım da burada. Hep mücadele ediyoruz. Her yerimiz haşat oldu. Yerlerde sürüklendik. Bu reva mı bize? Biz öğretmen yetiştirdik, çocukları yetişsin diye yetiştirdik. Başka bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"BİZİ SÜRÜKLEDİLER, ANNE OLARAK BUNU HAK ETMEDİK"

İki senedir Ankara'ya geldiklerini söyleyen anne Selma Güler de "Evlatlarımızın hakkı için geliyoruz. Yemin ediyorum, artık yeter yani, dayanamıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi bizi sürüklediler. 'Anneyim, bırakın beni' diyoruz, yok, üstümüze geliyorlar. Biz bunu hak etmedik ya, anne olarak biz bunu hak etmedik. Bilmiyorum, yeter artık diyoruz. Daha ne yapalım yani? Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz. İsterse bizi zincirlesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, ben buradan gitmiyorum. Benim evladım derece yapmış, hakkını almadan buradan gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Ankara #anne #öğretmen #EYLEM

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