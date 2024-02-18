Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:41
Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?
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Öğretmen ataması takvimi ile ilgili ayrıntılar. merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin; "Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerin kullanmıştı.

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ÖĞRETMEN ATAMASI KADROLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atama takvimi ve kadroları henüz belli olmadı. Öğretmen ataması tarihleri ve branş dağılımı belli olunca habere eklenecek.


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