Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:36
Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?
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Öğretmen ataması takvimi ile ilgili ayrıntılar. merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Tekin, öğretmen ataması detayları için Kabine'yi işaret etmişti. Bu noktada binlerce öğretmen adayının gözü bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi.

HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILDI?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500’ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.


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