Zekat nedir? Zekat ne zaman verilir? Zekat kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Müslüman yurttaşlar Zekat ile ilgili konuları araştırmaya başladı. Özellikle zekatın ne zaman verileceği merak konusu oldu. Peki, Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:28
Zekat nedir? Zekat ne zaman verilir? Zekat kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?
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Bir Müslüman için İslam'da önemli bir yeri olan Zekatın ne olduğu araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette anlatılan bu ibadetin koşulları merak konusu oldu. Peki, Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. 

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’ân-ı Kerîm’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular olarak sınıflandırılır. 

Müslüman olmayan kimselere, Birinci derece akrabalara (Anne, Baba, Büyükanne, Büyükbaba, çocuklara, torunlara vb.) ve karı-kocanın birbirine zekât vermesi caiz değildir.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Zekat hesaplanırken zekâta tâbi olan mallar ve bu malların cinsleri (altın, gümüş, ticaret malı, koyun keçi, sığır, manda, deve, arazi) miktarlarıyla birlikte tespit edilir. Bunlardan kendi cinslerine ait olan nisap miktarına ulaşmış ve kendilerine sahip olunan andan itibaren üzerinden tam bir sene geçmiş olanlar belirlenir. Ardından zekât miktarı olarak kendi cinslerinin gerektirdiği niceliğe tekabül eden miktarlar hesaplanır ve zekât verilecek oran ortaya çıkmış olur.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat vermek için belirli bir zaman yoktur ve zekat her zaman verilebilir. Ancak ülkemizde ve İslam dünyasında zekat, yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında veriliyor. Zekat ne zaman verilir? sorusundaki temel husus zekat verecek kişinin malının (nisap miktarı ve fazlasının oluşması) üzerinden bir yıl geçmesidir. 


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