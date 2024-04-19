Öğretmen atamalarında belirsizlik sürüyor

Öğretmen adaylarının gözü kulağı hükümetten gelecek atama kararlarına kilitlenirken, atamalardaki belirsizlik de sürüyor.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
Öğretmen atamalarında belirsizlik sürüyor
Abone Ol google-news

Yerel seçimler öncesinde Atanamayan Öğretmenler Platformu, 100 bin atama talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 16 Nisan’da yapılan toplantısına çevrilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından öğretmen atamalarına değinmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise önceki gün yaptığı açıklamada atama sayısının belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurtdışından dönmesini beklediklerini söyledi. Tekin “Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım. Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Net rakamları paylaşacağız” dedi. 

"AKP’NİN BAKIŞ AÇISI"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan eğitimci Maksut Balmuk, “Tekin’in açıklamasının karşılığı, eğitim sistemimizin ihtiyaçlarına göre değil paramızın gerçeklerine göre hareket edeceğiz. İşte bu AKP iktidarlarının eğitime bakış açısıdır. Dayatmacı yaklaşım, dindar-kindar nesil yaklaşımı, eğtimin diyanet, cemaat ve tarikatlara havale edilmesi, kamusal eğitimden uzaklaşma, özel okulların artması tamamen bu anlayışın sebep ve sonuçlarıdır” dedi.


öğretmen haberleri Atama haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel, Erdoğan'a hatırlattı: 'Tüm öğretmenlerin beklentisi, mülakatsız 68 bin atama'

Özgür Özel, Erdoğan'a hatırlattı: 'Tüm öğretmenlerin beklentisi, mülakatsız 68 bin atama'
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması

Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Ergin Ataman'dan EuroLeague sözleri: 'Tarihi bir olay olur'

Ergin Ataman'dan EuroLeague sözleri: 'Tarihi bir olay olur'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Buldan Belediye Başkanı Orpak kira sözleşmelerini iptal etti

CHP Buldan Belediye Başkanı Orpak kira sözleşmelerini iptal etti
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Nihat Zeybekci'den Yeni Şafak yazarına yanıt: 'Gerzek dediğin kadar gerzeksin'

Nihat Zeybekci'den Yeni Şafak yazarına yanıt: 'Gerzek dediğin kadar gerzeksin'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu