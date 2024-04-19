Öğretmen atamalarında belirsizlik sürüyor

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:16

Yerel seçimler öncesinde Atanamayan Öğretmenler Platformu, 100 bin atama talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 16 Nisan’da yapılan toplantısına çevrilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından öğretmen atamalarına değinmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise önceki gün yaptığı açıklamada atama sayısının belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurtdışından dönmesini beklediklerini söyledi. Tekin “Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım. Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Net rakamları paylaşacağız” dedi.

"AKP’NİN BAKIŞ AÇISI"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan eğitimci Maksut Balmuk, “Tekin’in açıklamasının karşılığı, eğitim sistemimizin ihtiyaçlarına göre değil paramızın gerçeklerine göre hareket edeceğiz. İşte bu AKP iktidarlarının eğitime bakış açısıdır. Dayatmacı yaklaşım, dindar-kindar nesil yaklaşımı, eğtimin diyanet, cemaat ve tarikatlara havale edilmesi, kamusal eğitimden uzaklaşma, özel okulların artması tamamen bu anlayışın sebep ve sonuçlarıdır” dedi.