Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:02

Güncelleme: 17.04.2024 - 12:15

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'de ilk grup toplantısı bugün yapılıyor.

Toplantı öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖĞRETMEN ATAMASI" YANITI

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen ataması ile ilgili kesin sayı Maliye Bakanı yurda dönünce kesinleşecek" açıklamasını yaptı.