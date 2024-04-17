Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili kesin sayının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD ziyareti sonrası yapılacak çalışmalarda netleşeceğini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'de ilk grup toplantısı bugün yapılıyor.
Toplantı öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ÖĞRETMEN ATAMASI" YANITI
Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen ataması ile ilgili kesin sayı Maliye Bakanı yurda dönünce kesinleşecek" açıklamasını yaptı.
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