Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:36
Öğretmen ataması sonuçları açıklandı
Abone Ol google-news

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.


öğretmen haberleri öğretmen ataması haberleri internet sitesi haberleri

İlgili Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'ndan 'akraba ataması' açıklaması

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'ndan 'akraba ataması' açıklaması
Özgür Özel'den 'atama' çıkışı: Açık söylüyorum ufak tefek hatalar oluyor ama hepsini geri aldırdım

Özgür Özel'den 'atama' çıkışı: Açık söylüyorum ufak tefek hatalar oluyor ama hepsini geri aldırdım
AYM'den güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' karar

AYM'den güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' karar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulu açıkladı: Fransız liselerine dev ceza!

Rekabet Kurulu açıkladı: Fransız liselerine dev ceza!
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı

AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti

Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu