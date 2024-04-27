Uzman çavuş cam silerken 3. kattan düştü
Karabük’te uzman çavuş evinin camlarını sildiği sırada 3. kattan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde’de oturan H.K. (29), evinin camlarını sildiği sırada camın kırılmasıyla 3. kattan beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören komşuları 112 Acil Servis Hizmetlerine ihbarda bulunurken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, H.K.’nın düştüğü yerde inceleme yaparken, H.K.’nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Milletvekili sayısı artacak
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Altın fiyatları güne nasıl başladı?
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor!
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Nihal Candan için yeni karar
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı