Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru süreci, 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından öğretmenler, 2026 il içi tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığını merak etmeye başladı. Peki, öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün sıra kayıtları da sisteme işlenecek.

Tebligat ve İlişik Kesme Süreci

Tercihleri doğrultusunda ataması gerçekleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Sürecin devamında boş kalan kadrolar için sıra işletme yöntemi uygulanacak. Bu kapsamda ilk sıra atamaları 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek, ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz’da tamamlanacak.

Takvimin son aşamasında ise ikinci sıra çalıştırma ve atama işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde sonuçlandırılacak. Hak kazanan öğretmenler, 14 Ağustos 2026 itibarıyla tebligatlarını alarak ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliği başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları; 11 Mayıs 2026 tarihindeki öğretmen ihtiyacı ve bu atamalar sonrası oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Atamalarda öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi fazla olan, mesleğe daha önce başlayan öğretmene öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi halinde atama işlemi bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

Sıra Tabanlı Yer Değiştirme Uygulaması

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonucunda tercih ettiği okullara atanamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilk iki tercihlerindeki eğitim kurumları için sıraya alınabilecek. Bu süreçte de hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

Hizmet puanının eşit olması halinde yine öğretmenlik hizmet süresi ve göreve başlama tarihi dikkate alınacak. Tüm kriterlerin eşit olması durumunda sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlenecek.