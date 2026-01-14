Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. Peki, Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar, 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan ön başvurunun son günü olan 19 Ocak 2026 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlayanlar da bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla başvuru yapabilecektir.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.

Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticilerinden belgeye dayalı başvuru bilgisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanların başvuruları iptal edilerek yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.