Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:52

Güncelleme: 09.07.2024 - 13:52

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde M.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bu silahlara ait 5 adet şarjör ile 77 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.