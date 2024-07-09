Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:52
Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde M.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bu silahlara ait 5 adet şarjör ile 77 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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