Öğretmene 'cinsel istismar' tutuklaması

16 Aralık 2022 Cuma, 11:35

Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu.

Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.