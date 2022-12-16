Öğretmene 'cinsel istismar' tutuklaması

İstanbul Esenyurt'ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki öğrencisini cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 11:35
Öğretmene 'cinsel istismar' tutuklaması
Abone Ol google-news

Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu.

Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. 


öğretmen cinsel istismar istismar davası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler