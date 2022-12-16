Öğretmene 'cinsel istismar' tutuklaması
İstanbul Esenyurt'ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki öğrencisini cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu.
Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.
Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
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