Televizyonda başka tarikatta başka: İstismarı böyle savunmuş!

15 Aralık 2022 Perşembe, 13:46

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G, 6 yaşında evlendirerek sistematik tecavüze maruz bırakıldı.

Gazeteci Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı olay tüm ülkede büyük bir tepkiye neden olmuştu. Yaşanan bu cinsel istismar vakasında; mağdur H.K.G., Kadir İstekli tarafından senelerce istismara uğradığını ve durumun aile üyeleri tarafından bilindiğini dile getirmesi de iddianamede yer aldı. H.K.G, Kadir İstekli tarafından ilk istismara uğradığı gün Kadir İstekli’nin odasına kendisini ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel’in götürdüğünü söyledi.

H.K.G’nin ağabeyi Muhammed Sıddık Gümüşel ise, geçtiğimiz hafta bir TV programına çıkarak istismarı inkar etmişti. Sıddık Gümüşel, aynı programda da kardeşinin 14 yaşında ‘evlendirdiğini’ ise itiraf etmişti.

TELE1’de yer alan habere göre Hiranur Vakfı’nda istismarın alenen savunulduğı ortaya çıktı. 2021’de Kardeşler Köprüsü etkinliği adı altında yapılan buluşmada çocuğun babası ve vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel de yer aldı. Görüntülerde Muhammed Sıddık Gümüşel, yaptığı konuşmada cinsel istismarı şöyle savundu:

İSTİSMARI VE ÇOK EŞLİLİĞİ SAVUNDU

“Kimsenin namazı orucu engellenmiyor ama bu kişi aynı zamanda faizin dünya gerçeği olduğuna, çoklu evliliğin bir sapıklık olduğuna, kendisine ezberletilen yaştan evvel evlenmenin bir cinsel istismar olduğuna kısaca 1.400 yıl önceki İslam’ın bugün yaşanılmasının bugün uygulanmayacağına inandırılmak isteniyor. Daha da acısı İslam adına çalışıyoruz diyen birçok kişinin, modernitenin eseri olup, kaçamak cevap verdiğine şahit oluyoruz”



