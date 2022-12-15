6 yaşındaki kız çocuğuna istismar skandalı... Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:59

Türkiye gündemine oturan çocuk istismarı skandalında kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile H.K.G'yi yıllarca cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Dava kapsamında mahkemenin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından İstekli dün akşam İstanbul Pendik'te gözaltına alınmıştı. Gümüşel de bu sabah gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA GÜMÜŞEL: "İMAM NİKÂHINI BEN KIYMADIM"

Odatv'nin aktardığı habere göre 6 yaşındaki H.K.G.'yi 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel, ifadesinde Hiranur Vakfı’nda fahri imam olarak çalıştığını söyledi.

Gümüşel, "Hiranur Vakfı'nda fahri imam olarak çalışıyorum ve halen bu vakıf adresinde kalıyorum. Benim kızım olan H.K.G’nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikâhını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım, 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra kızımın düğününe yakın bir tarihte Sancaktepe’de ben kızımın ve Kadir İstekli’nin dini merasimle imam nikâhı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar" diye konuştu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Kadir İstekli’nin 25 yıldan bu yana vakfın 'öğrencisi' olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, “Kadir İstekli benim talebemdi. Şu anda da vakıfta da fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel değiliz, memur sıfatımız yoktur. Kızım bana eşimden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı” dedi.

Gümüşel, “Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giyisiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir İstekli’nin herhangi bir evi yoktur. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir İstekli’nin yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammed Sıddık da yanında bulunuyordu. Kızımın 4-5 ay önce annesiyle birlikte psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

KAÇ YILLA YARGILANACAKLAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti. Ancak kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından geri adım atılmış ve duruşmanın 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesi kararlaştırılmıştı.