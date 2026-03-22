Öğretmenevine çevrilen kız yurdu, Danıştay kararına karşın açılamadı: Tabela var kayıt yok!

Akademisyen ve emekli bürokrat Orhan Kalkan’ın Ankara Kaleiçi'ndeki kız öğrenci yurdu, öğretmenevine dönüştürüldü.

Kalkan, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve Ankara Valiliği’ne açtığı davayı kazanırken Danıştay da MEB’in iptal kararına itirazı reddederek verilen kararı onadı.

Mahkeme ve Danıştay kararına karşın yurt hâlâ açılmadı. Kalkan’ın avukatı Veysel Kırıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yurdun açılmamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Kırıcı, “Binaya ‘Ramise-Orhan Kalkan Kız Öğrenci Yurdu’ tabelasını astılar. Ancak ‘mış’ gibi bir uygulama yapılıyor. Öğrenci kaydı hâlâ alınmıyor. Yalnızca bir tabela asıldı. Mahkeme kararı yalnızca tabela asılarak yerine getirilmez. Bizim isteğimiz buraya bir an önce eskiden olduğu gibi öğrencilerin gelmesi. Mahkeme kararını yerine getirmeyerek suç işliyorlar” dedi.

‘BARINMA SORUNU VAR’

Bölgede yurda ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kırıcı, “Bu verilen mücadele kız çocuklarının eğitim alabilmesi. Buraya kız öğrenci yurdu olarak tabelayı asıp ama mahkeme kararını uygulamayan, kayıt almayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sorumluları savcılık zaten tespit edecek” dedi.

Barınma sorununa dikkat çeken Kırıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ciddi bir barınma sorunu var. Burada öğrenciler gelsin kalsın. Bu kadar insan barınma sorunu yaşarken, kiralar bu haldeyken oranın kapalı tutulması, öğrencilerin oraya alınmaması, hukuka aykırı ve suçtur. İki yıldır uğraşıyoruz. Kesin karar var ortada. Orayı sadece açmışlar ama işletmiyorlar. Bu neyin inadı? Karşı durdukları şey ne?”