'Öğretmenim' deyip, çocuğa araçta istismarda bulundu
Kahramanmaraş'ta, kendisini 'öğretmen' olarak tanıtan Mustafa Gökot (27), otomobiline bindirdiği H.Y. (11) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındığı, daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde 16 Eylül Cuma günü; ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi.
YAŞADIKLARINI ÖĞRETMENİNE ANLATTI
Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
H.Y. tarafından da teşhis edilen Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 YIL ÖNCE DE İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında Mustafa Gökot'un da olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Gökot dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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