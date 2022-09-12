Savcı 'rıza var' dedi: Engelli kıza cinsel istismar sanığına 'beraat' talebi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi (27) alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E. (29) hakkında savcı, beraat talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin rızasıyla yanına gittiğini savundu.
Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu.
16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SAVCI, 'RIZA VAR' DEDİ
Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu. Raporda, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği belirtildi.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına gittiğini savundu.
Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.'yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini, bunun üzerine sanığın kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini kaydetti.
'YASAL UNSURLAR' OLUŞMAMIŞ
Savcı, sanığın Şirin Dilan E.'nin zeka geriliğini fark etmediğini, suçta yasal unsurların oluşmadığını savundu. Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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