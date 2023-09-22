O anlar kameraya yansıdı... Kapısına tutunduğu kamyon sonu oldu!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:04

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:04

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Selim Sultan Mahallesi'nde bulunan Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Edinilen bilgiye göre; Hamza Ergin (27), çalıştığı halden dışarı çıkan Muammer Eker'in (58) kullandığı 42 ACD 132 plakalı kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını da basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi. Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken düşüp, kamyonun altında kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Eker, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ergin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.