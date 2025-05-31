Öğretmenler de öğrenciler de mağdur oldu: 3 aydır maaş veremeyen özel eğitim kurumu şubesini kapattı

İzmir’in Çankaya semtinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunun şubesinde, üç aydır maaşlarını alamayan öğretmenler 23 Nisan’da topluca iş bırakma kararı aldı. Kurum yönetimi herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, öğrenciler için de çözüm sunmadan şubeyi kapatma kararı aldı. Yaşananlar, hem öğretmenleri hem de öğrencileri büyük bir mağduriyetle baş başa bıraktı.

MAAŞLAR ÖDENMEDİ, ÖĞRETMENLER BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI

Şube müdürü Yılmaz Kaplan, Ocak, Şubat ve Mart aylarında maaşların ödenmediğini, yalnızca Nisan ayında cüzi bir ödeme yapıldığını belirtti. Kaplan, “Kurum sahibine durumu defalarca ilettik. ‘Hafta sonu ödeme yapılacak’ denildi, ancak gerçekleşmedi. Üç ay boyunca kimse maaş alamadı. Bazı öğretmen arkadaşlarımız geçinebilmek için inşaatta, markette çalıştı. Ben de bakkalda çalışmak zorunda kaldım” dedi.

“KURUM KAPANDI, ALACAKLARIMIZ HÂLÂ ÖDENMEDİ”

Kaplan, yaşanan sürecin ardından şubenin “iflas” gerekçesiyle kapatıldığını belirtti. “Bu kurumda çalışan herkes mağdur oldu. Öğrenciler ortada kaldı. Kurum sahibi ne açıklama yaptı, ne de özür diledi. Velilerden alınan ücretler ortada, ama öğretmenlere ödeme yapılmadı. Bu kadar insanın emeği hiçe sayıldı” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE ÖĞRETMENLERİN DEĞİL, ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN DE KRİZİ”

Edebiyat öğretmeni Mecit Kartal, “Bu sadece öğretmenlerin yaşadığı bir kriz değil. Öğrenciler, veliler, herkes mağdur. Biz derslere üç ay boyunca para almadan girdik ama dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Matematik öğretmeni Ezgi Altıntaş ise, “Ekonomik şartlar yüzünden ders anlatmaya devam edemedik. Öğrencilerimize yansıtmamaya çalıştık ama artık dayanamadık. Zorla işi bırakmak zorunda kaldık” diye konuştu.

SENDİKA: BU EĞİTİM DEĞİL, PARA KAZANMA DÜZENİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Temsilcisi Hasan Köroğlu ise özel kurumlara yönelik denetimsizlik ve güvencesizlik sorunlarına dikkat çekti: “Kurum, sınavlara iki ay kala kapatıldı. Bu, eğitimi değil, hoyratça kurulmuş bir ticaret düzenini gösteriyor. Eğitim kamu görevidir. Bu düzenin değişmesi gerekiyor” dedi.

VELİLER ÇÖZÜM ARIYOR, KURUM SESSİZ

Velilerden Engin Karakoç, LGS’ye hazırlanan kızının son anda ortada kaldığını belirterek şunları söyledi: “Kurum, başka şubelere yönlendirme önerdi ama gittiğimizde bizden yeniden 15 bin TL talep ettiler. Biz zaten kayıt ücretini ödemiştik. Şimdi çocuklarımız sınav öncesi eğitimsiz kaldı.”

Bir diğer öğrenci Bilge Altın ise, “Bu süreçte odaklanmakta zorlandım. Yeni bir dershaneye alışamadım. Üniversite hayalim bir yıl ertelendi” dedi.