Öğretmenler, eylemlerini bakanlık binası önüne taşıdı... Polis müdahale etti: Gözaltılar var

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, Ankara’da hak arayışlarını sürdürüyor. Eylemlerinin 6’ncı, açlık grevlerinin 5’inci gününe giren öğretmenler, bugün eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önüne taşıdı.

BAKANLIK ÖNÜNDE NÖBET

Eylemin ana konusunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na verdiği toplantı sözü oluşturdu. Müdürlüğün 31 Temmuz 2025 tarihli, “Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatı” isimli bir toplantıya sendikayı davet etmesine karşın toplantının yapılmamasını eleştiren öğretmenler, üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine karşın toplantının çeşitli gerekçelerle sürekli ertelenmesine tepki gösterdi. Öğretmenler, toplantıya yönelik bakanlıktan somut bir dönüt alıncaya kadar burada beklemeye devam edeceklerini bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: GÖZALTILAR VAR

Polis, öğretmenlerin bulunduğu bölgeyi abluka altına aldı. Basının görüntü almaması amacıyla kalkanlarını kaldıran polisler, öğretmenleri gözaltına aldı.