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Öğretmenler, eylemlerini bakanlık binası önüne taşıdı... Polis müdahale etti: Gözaltılar var

Öğretmenler, eylemlerini bakanlık binası önüne taşıdı... Polis müdahale etti: Gözaltılar var

19.06.2026 15:49:00
Güncellenme:
Emirhan Çoban
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Öğretmenler, eylemlerini bakanlık binası önüne taşıdı... Polis müdahale etti: Gözaltılar var

Ankara'da hak arayışlarını sürdüren ve açlık grevlerinin 5'inci gününe giren öğretmenler, eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne taşıdı. Polis ablukaya aldığı öğretmenlere müdahale ederek bazılarını gözaltına aldı.

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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, Ankara’da hak arayışlarını sürdürüyor. Eylemlerinin 6’ncı, açlık grevlerinin 5’inci gününe giren öğretmenler, bugün eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önüne taşıdı. 

BAKANLIK ÖNÜNDE NÖBET 

Eylemin ana konusunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na verdiği toplantı sözü oluşturdu. Müdürlüğün 31 Temmuz 2025 tarihli, “Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatı” isimli bir toplantıya sendikayı davet etmesine karşın toplantının yapılmamasını eleştiren öğretmenler, üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine karşın toplantının çeşitli gerekçelerle sürekli ertelenmesine tepki gösterdi. Öğretmenler, toplantıya yönelik bakanlıktan somut bir dönüt alıncaya kadar burada beklemeye devam edeceklerini bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: GÖZALTILAR VAR

Polis, öğretmenlerin bulunduğu bölgeyi abluka altına aldı. Basının görüntü almaması amacıyla kalkanlarını kaldıran polisler, öğretmenleri gözaltına aldı.

İlgili Konular: #öğretmen #EYLEM