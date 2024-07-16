Öğretmenler köşk binasından çıkarıldı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Dernek başkanı Erdoğan Kadir Karadeniz, köşkün kullanım hakkı için 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan ve reddedilen tespit davasını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan Karadeniz, “Kaymakam ve vakıfl arla görüşmeler yaptık. Tahliye edeceklerini düşünmüyordum” dedi.

Karadeniz, vakıf ile ilgili, “Padişahlar dönemlerinde vakıfl ar kuruyorlarmış. Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı diye de bir vakıf yok aslında. Devlet, geçmişteki hakları vardır diye eski zabıtlardan yola çıkarak tapu çıkartıyor. Vakıf diye geçiyor ama adı var kendisi yok” ifadelerini kullanmıştı.

