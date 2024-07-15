Hapis cezasıyla aranan 'ihraç öğretmen' yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 8 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:48
Hapis cezasıyla aranan 'ihraç öğretmen' yakalandı
Abone Ol google-news

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Manisa’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 8 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Isparta’da E.Ö yakalandı.

Yakalanan ihraç öğretmen adliyeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


FETÖ/PDY haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Ağbaba'dan Gökçek'e sert tepki: 'Baban hırsız mı FETÖ'cü mü?'

CHP'li Ağbaba'dan Gökçek'e sert tepki: 'Baban hırsız mı FETÖ'cü mü?'
Alaçatı açıklarında 'FETÖ' operasyonu: Kimlikleri belli oldu

Alaçatı açıklarında 'FETÖ' operasyonu: Kimlikleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı: Vatanımıza göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı: Vatanımıza göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler