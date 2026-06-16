Öğretmenlerden AKP'li Güler'e tepki: ‘5 dakika istedik, görüşme talebimize karşılık vermedi’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenlerin ailelerinden oluşan heyetin Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklama yapan Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, "Bizi Sayın Murat Emir, Sayın Turhan Çömez, Sayın Selçuk Özdağ görüşme taleplerimizi kırmayıp ağırladılar. Abdullah Güler, 4-5 kez kendisinden görüşme talep etmemize rağmen ve Meclis'te olmasına rağmen bizimle görüşme isteğimize karşılık vermedi, olumlu dönmedi" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenlerin ailelerinden oluşan heyetin Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklama yapan Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, "Bizi Sayın Murat Emir, Sayın Turhan Çömez, Sayın Selçuk Özdağ görüşme taleplerimizi kırmayıp ağırladılar. Abdullah Güler, 4-5 kez kendisinden görüşme talep etmemize rağmen ve Meclis'te olmasına rağmen bizimle görüşme isteğimize karşılık vermedi, olumlu dönmedi" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine devam ediyor. Açlık grevinin 3'üncü gününde olan öğretmenlere gün boyunca çok sayıda siyasetçi ve sendika temsilcisi destek ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da öğretmenlere destek vermek amacıyla ziyarette bulundu.

Mağdur öğretmenlerin aileleri ile Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, yaşanan mağduriyeti aktarmak, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis’e gitmişti. Sendika önünde toplanan öğretmenler ile birlikte açıklama yapan Erkurt, Meclis'deki görüşmelerine ilişkin, şu detayları paylaştı:

"Bizi Sayın Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili; Sayın Turhan Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili; Sayın Selçuk Özdağ, Yeni Yol Grup Başkanvekili olarak görüşme taleplerimizi kırmayıp ağırladılar. Sorunlarımızı da dikkatli bir şekilde dinlediler. Biz aynı zamanda Grup Başkanvekilliklerinin bulunduğu ana binada Sayın Filiz Kılıç'ın odasını da ziyaret ettik. Kendisine, 'Mülakat mağduru annelerimiz burada, mülakat mağduru öğretmenlerimizin anneleri burada. Çocuklarımız burada, biz özel sektör öğretmenleri buradayız' dedik. Kendisinden çok değil, sadece 5 dakika istedik. Ama ne yazık ki kapı yüzümüze kapalıydı. Bu görüşme verilmedi. Abdullah Güler Beyefendi'den, AK Parti Grup Başkanvekili'nden, dün geceden beri görüşme talep ediyoruz. Meclis'te de aynı şekilde danışmanına kimliklerimizi, isimlerimizi ve kimlerin geleceğini sordular, istediler; gönderdik. Ama yine bir yanıt gelmedi. Sayın Abdullah Güler, 4-5 kez kendisinden görüşme talep etmemize rağmen ve Meclis'te olmasına rağmen bizimle görüşme isteğimize karşılık vermedi, olumlu dönmedi. Bunun haricinde Sayın Ayşen Gürcan ve Latif Selvi'nin makamlarını ziyaret ettik. Kendileri makamlarında değillerdi. Bakanlıkta görüşmede oldukları bildirildi.

"ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARININ 10-15 GÜNDE ÇÖZÜLEBİLECEK SORUNLAR OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Ne yazık ki hiçbir AK Parti ve MHP grubu vekilinden görüşme taleplerimize karşılık alamamamıza rağmen, şans eseri İsa Mesih Şahin Vekilimizle karşılaştık. Kendisi, mülakat mağduru arkadaşlarımızın o anki talebini kırmadı. Hemen kendisiyle kuliste uzun bir görüşme yaptık. Kendisi, bugüne kadar hiçbir zaman gereksiz umut vermek istemediğini, ancak çok çaba sarf ettiğini ve çabasını hâlâ sürdürdüğünü söyledi. 'Mülakat mağdurları için ve bu sorunun çözülmesi için hâlâ girişimlerde bulunuyorum' dedi. Kanun teklifini de konuştuk. Kanun teklifi konusunda bunun aslında yine büyük bir umut doğurduğunu söyledi. İktidarın içerisinde yer alan bir partinin verdiği kanun teklifinin nasıl reddedildiğini de kendisine sorduk. Bu kanun teklifinin mutlak surette Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade ettim. Özel sektörde çalışan öğretmenler açısından ise Sayın İsa Mesih Şahin, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarının öyle 10-15 günde çözülebilecek sorunlar olmadığını söyledi. Bunlar için çok önemli görüşmeler, toplantılar ve kapsamlı komisyonlar kurulması gerektiğini ifade etti.

"MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU KURULANA KADAR AÇLIK GREVİMİZ SÜRECEK"

Milli Eğitim Komisyonu kurulana kadar açlık grevimiz Ankara'nın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'nin bütün illerinde sürecek. Türkiye'nin bütün illerinde öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri yan yana mücadele edecek. Milli Eğitim Komisyonu kurulana kadar da buradan bir adım geri atmayacağız."

Açlık grevinin 3'üncü gününde olan öğretmenlere gün boyunca çok sayıda siyasetçi ve sendika temsilcisi destek ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da öğretmenlere destek vermek amacıyla ziyarette bulundu.