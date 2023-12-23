Öğretmenlerden zorunlu bağış toplandı iddiası

Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:47

Güncelleme: 23.12.2023 - 17:47

Eğitmenlik için yapılan başvuru ücretsiz olması gerekirken 100'ü aşkın kişiden bu kapsamda bin lira para toplandığı öğrenildi. Ayrıca bu durumun yargıya taşınmasının ardından ise toplanan paraların bir kısmının alınan kişilerin hesaplarına yeniden yatırıldığı öğrenildi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, “Öğretmenlerden zorunlu bağış alındığı iddiası TÖB-SEN Genel Merkezi’ne ulaşmıştır. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürünün bu durumdan haberdar olduğu eğitim camiasında bilinmektedir. Konuyla alakalı halk eğitim merkezindeki ilgili şahıslara gerekli idari soruşturmalar açılmış mıdır?” ifadeleri yer aldı.

SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde birçok usulsüz uygulamanın olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca ücretli öğretmenlik alımlarında usulsüzlük yapıldığı da iddialar arasında. Mağduriyet yaşayan bir eğitimci, e-devletten başvurusu yapmış olmasına karşın Bulanık İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından başvuru yapan kişiye ortada bir başvuru yokmuş gibi cevap yazılmış. Bulanık’ta eğitim alanında birçok usulsüzlük gündeme geliyor.

Yakın tarihte çalışmayan ücretli öğretmenleri çalışıyor gibi gösterilip onlara yatırılan maaşların elden ya da başka bir ibana toplanarak zimmete geçirilmesi ile alakalı bakanlık soruşturması ve tutuklamalar da yaşandı. Kurum adının ve ilçenin itibarı zedelenirken bu iddialarla ilgili somut adım atılmamasının sebeni nedir?” denildi.