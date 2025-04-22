Öğretmenlere kapı gösterildi, Akit’in yazarına dokunulmadı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:37

Kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen 30’dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin, “norm kadro” gerekçesiyle 8 Nisan’da görev yerleri değiştirildi. Bu gelişmeye başta öğrenciler olmak üzere, veliler ve öğretmenler tepki gösterdi. Türkiye’nin en köklü ve başarılı okullarında öğrenciler ders boykotu başta olmak üzere, eylemlilik süreci başlattı.

BAKANLIK, BAKANA KARŞIN GERİ ADIM ATTI

Bu eylemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 14 Mayıs’ta basına yaptığı açıklamalarda; ilan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu, yüzde 80’inin görev süresi uzatıldığını ve 6 bine yakın öğretmenin ise görev sürelerinin uzatılmadığını savundu. Bakan Tekin, eylemlerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından değil, “mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu” tarafından yapıldığını ileri sürerek, eylemlere izin vermeyen öğretmen ve idarecilere yönelik; “Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bakan Tekin’in bu açıklamalarına karşın, bakanlık ise tepkilere direnemeyerek “resen atamaları” durdurdu.

AKİT YAZARI ÖĞRETMENE DOKUNULMADI

Söz konusu eylemler kapsamında gündeme gelen okullardan biri de Ankara Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Resen atamalara ilişkin Ankara’da ilk eylemlerin başladığı okullardan olan lisede ise 19 öğretmenin görevinden alındığı biliniyor. Ancak “görev süresinin dolmasına karşın” lisede fizik öğretmeni olarak görev alan ve gerici Yeni Akit gazetesinin eski köşe yazarlarından olan Alparslan Aydar’ın görevinden alınmaması ise dikkat çekti.

KADIN HAKLARI DÜŞMANI ÇIKTI

Aydar; Yeni Akit’te 2017-2021 yılları arasında yazarken, yazılarının genelinde kadın haklarına karşı fikirler sunduğu biliniyor. Aydar, Ağustos 2018 tarihli bir yazısında “İstanbul Sözleşmesi”, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi yasal düzenlemelere ilişkin; “Bu topraklarda hiç kimse bu güne kadar sonuçları itibariyle aile kurumunu böylesine tehdit eden uygulamalara imza atmamıştır” ifadelerini kullandı.

EŞLER ARASI EŞİTLİK MEDENİYET KODLARIMIZ DA YOKMUŞ

Aydar, Şubat 2019 tarihli başka bir yazısında ise “Türk Medeni Kanunu”nda 2002’de yapılan değişiklikle “Aile reisi kocadır” hükmünün kaldırılıp, “Evlilik birliğini eşler beraber yönetirler” hükmünün getirilmesini, 2012’de yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”nu ile nafaka uygulamasının “medeniyet kodlarımıza” uygun olmadığını savundu.