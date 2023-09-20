Öğretmenlere verilen ödenek kırtasiye harcamasını karşılamıyor

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Öğretmenler yapılan ödeneğin kırtasiye harcamalarına yetmediğini ve ücretli öğretmenlere ise bu paranın yatırılmadığını vurguladı. TÜİK’in enflasyon oranına göre ise ödeneğin en az 7 bin lira olması gerektiği belirtiliyor. Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, TÜİK’in enflasyon oranını yüzde 58 olduğunu belirterek “TÜİK’in enflasyon oranı bile yüzde 60’a yakınken ödenek sadece yüzde 5.7 oranında artırıldı. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Bu ödeneklerle öğretmenlerin ders işleyişi için gerekli malzemelerini sağlayamaz” dedi. Öğretici, bu ödeneğin tüm eğitim emekçilerine verilmesi ve bir öğretmen maaşı tutarında olması gerektiğini belirtti.