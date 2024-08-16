Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 21:07
Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
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MEB'den yapılan açıklamada, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan duyuru kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmelerin büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlandığı bildirilen açıklamada, ''Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar doğrultusunda -gerekirse birebir görüşmeler yapılarak- taleplerin karşılanması sağlanacak'' denildi.


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