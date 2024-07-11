Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim eşitliğine aykırı politikaları hız kesmeden devam ediyor

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yurtdışında 52 ülkede 467 eğitim kurumu bulunan Türkiye Maarif Vakfı’na “ayrıcalık” tanındı. Bu vakfa bağlı olan okullardan ülkemize gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmayacak.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, maarif okulları ile Türkiye’deki okulların denkliğine ilişkin herhangi bir ölçüt olmadığını söyledi. Bozdoğan, “Bu, denklik kavramının mantığına aykırı” yorumunda bulundu.

‘CİDDİ BİR AYRICALIK’

Yurtdışında yaşayan yurttaşların çocuklarının Maarif okullara yönlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bozdoğan, “Denklik yönetmeliği ile beraber bu okullara çok daha büyük bir alan açılıyor. Bu öğrenciler, bu okullara gittiğinde oradaki diplomalarıyla, buradaki okullara geçişleri kolaylaşacak. Bu okullara ciddi bir ayrıcalık tanınmış durumda. Okullar arasındaki eşitlik konusu bakımından bu doğru değil. Zaten MEB’in eşitlik ilkesi olmayan okullaşma politikasını eleştiriyoruz. MEB, imam hatipler başta olmak üzere birçok okulu destekleyici tutumunu sürdürüyor. Aynı okullaşma politikasındaki yaklaşımı şimdi görüyoruz” dedi.

5.7 MİLYARLIK KAYNAK

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından “yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulmuştu. Resmi Gazete’de 29 Mayıs’ta yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinden vakfa 5.7 milyar TL aktarılacak.