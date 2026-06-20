Öğretmenlerin Taksim eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da başlattığı eylemler İstanbul'a da taşındı. Öğretmenlerin İstiklal Caddesi'nde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Odakule önünde polis ablukasına alınan öğretmenler, "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" sloganları attı. Eylem sırasında çevrede bulunan yurttaşlar da öğretmenlere alkışlarla destek verdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, düşük ücretler, çalışma koşulları ve atama süreçlerinde yaşanan sorunlara karşı günlerdir mücadele yürütüyor. Ankara'da gerçekleştirilen eylemlerde de öğretmenler gözaltına alınmış, bazı öğretmenlerin darbedildiği iddia edilmişti. Sendika üyelerinin Ankara'daki sendika binasında açlık grevini sürdürdüğü belirtildi.

GÖZALTILAR YAŞANDI

Öğretmenler, İstiklal Caddesi'nde özel öğretim kurumlarındaki düşük ücretleri ve mülakat mağduriyetlerini protesto etmek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında bazı öğretmenler gözaltına alındı.

Sendika, cuma günü de Taksim'de oturma eylemi yapmak isteyen üç öğretmenin gözaltına alındığını hatırlattı.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Polis müdahalesinin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, taleplerinin muhataplarından birinin özel öğretim kurumları patronları olduğu belirtilerek, "TÖZOK önünde açıklama yaparak öğretmenlere yönelik şiddeti ve özel öğretim patronlarının emek sömürüsünü protesto etmek isteyen arkadaşlarımız abluka altına alındı" denildi.

Sendika açıklamasında ayrıca, "Polis şiddetine rağmen kararlılığını sürdüren sendikamız Taksim'de ablukayı dağıtmayı başardı. Biz yüz binleriz. Biz baskıyla boyun eğmeyenleriz. Korkumuz yok, hakkımızı almadan Ankara'dan eve dönüş yok" ifadelerine yer verildi.