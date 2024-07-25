Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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