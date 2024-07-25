Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:19
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı
Abone Ol google-news

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


ösym haberleri kpss haberleri

İlgili Haberler

ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı!

Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı!
2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sonuçları için tarih verdi mi?

2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sonuçları için tarih verdi mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler