Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı!

Son dakika gelişmesi... ÖSYM, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ANKA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 07:44
Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. 

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. Ersoy, YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi.

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı. 


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