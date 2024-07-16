Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı!
Son dakika gelişmesi... ÖSYM, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. Ersoy, YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi.
ÖSYM, 2024-YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.
Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.
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