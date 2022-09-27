Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurular başladı: 3 Ekim'e kadar sürecek

27 Eylül 2022 Salı, 16:04

Eğitimcilerin sürece dahil edilmediği gerekçesiyle eleştirilen Öğretmenlik Meslek Yasası’nın iptal edilmesi, 'Kariyer Basamakları Sınavı'nın yapılmaması ve öğretmenlerin özlük hakları ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla tepki gösteren ve sokağa çıkan öğretmenler bir kez daha polis engeliyle karşılaşmıştı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

Başvuracak adaylardan resmi eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS ve e-devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

MEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularına yönelik iş ve işlemler, görev yaptıkları kurumlarca yapılacak duyuru doğrultusunda kurumlarınca yürütülecek.