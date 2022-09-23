Özel sektör öğretmenlerinin talepleri yine karşılanmadı

23 Eylül 2022 Cuma, 11:36

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenlerle asgari ücretin altına düşen ücretleri, kısa süreli sözleşme ve uzun mesailere karşı 30 Ağustos’ta Ankara’da MEB önünde basın açıklaması yapmak istemiş, polis öğretmenlere biber gazıyla müdahale etmiş, 7 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Aradan geçen zaman içerisinde öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasında bir gelişme yaşanmadı. Öğretmenler; yeni eğitim öğretim yılına, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretle başladı. Birçoğu da işsiz kaldı. Ya da farklı sektörlere yöneldi.

"ÖĞRETMENLER YİNE ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLDİ"

Özel sektör öğretmeni Damla Topuz, “2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Fakat özel sektörde çalışan öğretmenler için değişen bir şey olmadı. Arkadaşlarımız yine asgari ücretle ve asgari ücretin altındaki ücretlerle çalışmaya devam ediyor. Haziran ayında birçok arkadaşımız zorunlu olarak istifa imzaladı ve yaz aylarında işsiz ve maaşsız geçirdiler. Eylül ayı geldiğinde o kurumlar ya öğretmenlerle anlaşmadı ya da asgari ücrete mahkûm ettiler öğretmenlerimizi” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZE İSTİFA DİLEKÇESİ KOYUYORLAR"



Özel sektör kurumunda çalışan Mahmut Yıldırım ise öğretmenlerin en büyük sorununun 'işsizlik' olduğunu belirterek; “Eğitim ve Fen Edebiyat fakültelerinde mezun olan yüzbinlerce öğretmen bugün işsizlik problemiyle karşı karşıya bunlardan ciddi oranda bir kısmı farklı sektörlerde iş aramakta veya çalışmakta” ifadelerini kullandı. Patronların, öğretmenleri belirli süreli iş sözleşmeleriyle; 'aslında işsizlik kalma korkusuyla tehdit ettiğini' ifade eden Yıldırım, “Bir seneyi tamamlamadan öğretmenin önüne istifa dilekçesini koyarak bir yılını doldurmadan işine son vermeye çalışıp tazminat hakkını elinden almaya çalışmakta. Bazen 7 gün çalışmamıza rağmen bunun karşılığında insanca yaşayabilecek bir ücreti alamamaktayız. Birçok arkadaşımız çalıştığı kurumlardan maaşını alamadı, sigortasını eksik alma gibi birçok problemle karşı karşıya" dedi.

"YÖNETİCİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA BAKAN BİR DURUM"



Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Umut Erkut da özel sektör eğitim emekçilerinin temel iki sorununun 'güvencesizlik ve düşük ücretler' olduğunu belirterek, “Bunlardan bir tanesi mevsimlik işçi gibi çalıştırılmamıza neden olan belirli süreleri iş sözleşmeleridir. 12 aylık iş sözleşmelerine tabiyiz. Kadrolu değiliz, bir yıl sonra nasıl yaşayacağımız, nereye girip çıkacağımız belli değil. Çünkü bir yöneticinin iki dudağının arasına bakan durum” ifadelerini kullandı.