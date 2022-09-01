Son Dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında duyuruldu. 20 bin öğretmen ataması e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 12:53
Son Dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 1-13 Ağustos tarihlerinde tamamlanan atama tercihleri sonrasında gündeme gelmişti. Binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen ataması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

ATAMA SONUÇLARI SMS YOLUYLA BİLDİRİLECEK

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.


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