Son Dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında duyuruldu. 20 bin öğretmen ataması e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 1-13 Ağustos tarihlerinde tamamlanan atama tercihleri sonrasında gündeme gelmişti. Binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen ataması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.
ATAMA SONUÇLARI SMS YOLUYLA BİLDİRİLECEK
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.
Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
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