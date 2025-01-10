Oğullarına 'Recep Tayyip' adını veren aile, pişman olup mahkemeye başvurdu
Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir aile, politik görüşlerindeki değişim nedeniyle 2013 yılında doğan çocuklarına verdikleri "Recep Tayyip" ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan Selda ve Yakup K. çifti, 2013 yılında doğan oğullarına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını verdi. Ancak aradan geçen 11 yılda, ailenin politik görüşleri değişti ve çocuklarına verdikleri isimden pişmanlık duydular.
'RECEP TAYYİP'TEN 'MUHAMMED FARUK'A
Haber 20'nin aktardığına göre; oğullarının adını değiştirme kararı alan çift, Patnos Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, çocuklarının adının "Muhammed Faruk" olarak değiştirilmesini talep etti. Çiftin dilekçesinde, isim değişikliği kararının, hem aile içindeki değişen görüşleri hem de çocuğun ilerleyen hayatında karşılaşabileceği olası sorunları önlemek amacıyla alındığı belirtildi.
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